В российских магазинах нашли миллионы канистр поддельного масла

Роспотребнадзор: предотвращена продажа 2 млн упаковок нелегальных моторных масел

Роспотребнадзор подвел итоги октября: под блокировку попали два миллиона упаковок моторных масел, смазок и автомобильных жидкостей, которые продавались нелегально. Главным инструментом, благодаря которому это стало возможным, оказался режим проверки маркировки на кассах – его ввели месяц назад.

Теперь перед продажей каждой единицы товара магазин обязан отсканировать код DataMatrix. Подделка, по сути, вскрывается прямо в момент покупки – ждать жалоб от потребителей или плановых рейдов больше не нужно.

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Проверка кодов на кассах: что изменилось

Водителям, которые готовят машину к зиме, в ведомстве напомнили: чек и упаковку стоит изучать внимательно. Кассовый аппарат должен отсканировать код DataMatrix, а в чеке – стоять точное наименование товара.

От сомнительных точек продаж лучше держаться подальше, советуют эксперты ведомства. Особенно если чеки там выдавать отказываются и принимают только наличные: шанс купить подделку, от которой двигатель выйдет из строя, в таких местах особенно велик.

Автоматический контроль сегодня охватывает больше 80 тысяч торговых точек по стране. По данным ведомства, в первый месяц осени свыше 77% проверенных магазинов обошлись без нарушений, а к тем, кто попадается регулярно, уже применяют профилактические меры.

Как проверить канистру через «Честный знак»

Убедиться в подлинности товара покупатель может еще до оплаты. Достаточно отсканировать код на канистре в бесплатном приложении «Честный знак» и сверить данные на экране смартфона с заводской этикеткой.

Выдало ошибку, код поврежден или его нет вовсе? Тогда от покупки лучше отказаться. О нарушении сообщают через специальную форму в том же приложении, приложив адрес магазина и фотографии товара, – сигнал попадет в систему контроля.

Вся эта история – часть более широкой кампании по обелению рынка автотоваров. В последние месяцы участники отрасли отмечали ужесточение контроля импорта и перебои с поставками моторного масла, а это, в свою очередь, создало благоприятную почву для контрафакта.

Новый режим на кассах призван закрыть главный канал сбыта подделок – розницу, где недобросовестные продавцы пользовались отсутствием оперативной проверки. Полный эффект от нововведения, по оценкам экспертов, станет заметен к концу зимы.

А о том, что ждет бензиновые двигатели в будущем, «За рулем» уже рассказывал.

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