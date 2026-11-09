От 3,35 млн рублей: сколько сейчас стоит новый Kia Sportage в России

В РФ появились сотни новых Kia Sportage 5-го поколения от 3,35 млн рублей

В Россию привезли несколько сотен новых Kia Sportage пятого поколения – в наличии числятся как машины, выпущенные до обновления, так и рестайлинговые экземпляры.

Дорестайлинговый Sportage: от 3,35 млн рублей

Самый доступный ценник – 3 350 000 рублей, и за эти деньги предлагают переднеприводные кроссоверы с двумя разными силовыми агрегатами. К примеру, в Барнауле так оценили версию 2026 года выпуска: 1,5-литровый турбомотор на 200 сил и 8-ступенчатый автомат. А в Екатеринбурге в ту же сумму уложилось исполнение 2024 года – 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 180 л.с. в паре с роботизированной коробкой.

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На 100 тыс. рублей дороже, то есть за 3 450 000, 200-сильные кроссоверы продают в Краснодаре и Самаре. Дальше разброс идет по городам: 3 550 000 рублей просят в Симферополе, 3 600 000 – в Набережных Челнах, 3 700 000 – в Астрахани и Казани, а 3 790 000 – в Ростове-на-Дону и том же Краснодаре.

В Москве за кроссовер с 200-сильным турбомотором меньше 3 980 000 рублей не просят. Зато в Санкт-Петербурге за 3 600 000 рублей выставлен вариант с 2,0-литровым «атмосферником» на 150 сил и 6-ступенчатым автоматом.

География предложений вообще широкая: дорестайлинговые новинки из наличия есть во Владивостоке, Тюмени, Тольятти, Саратове, Новосибирске, Севастополе, Красноярске, Челябинске, Ярославле и ряде других городов. Причем именно в Саратове нашлась самая мощная версия модели – 2,0-литровый турбомотор на 236 сил, 8-ступенчатая АКП и полный привод.

KIA Sportage

Обновленный кроссовер и дилерские цены

У рестайлинговых Sportage того же поколения порядок цен примерно такой же. Самое доступное предложение попалось в Краснодаре – 3 495 000 рублей из наличия. За 3 750 000 рублей машину выставили в Ростове-на-Дону и Самаре, за 3 800 000 – в Москве, Липецке и Симферополе.

Максимальные ценники держат крупные дилеры в столицах и городах-миллионниках: в стоимость они закладывают коммерческий утильсбор и собственную гарантию. Переднеприводные версии с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом у них идут примерно от 3 890 000 до 4 350 000 рублей. Полноприводные, где стоит 2,0-литровый 150-сильный «атмосферник» с 6-ступенчатым автоматом, оценивают в 4 599 000-5 500 000 рублей.

KIA Sportage

В оснащении самых дорогих экземпляров – матричная светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски и салон из эко-кожи. Плюс цифровая приборная панель с экраном на 12,3 дюйма, мультимедиа с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка смартфона и проекция на лобовое стекло.

Оснащение и поставки под заказ

Список опций на этом не заканчивается: есть камера кругового обзора на 360 градусов, шесть подушек безопасности и панорамная крыша с электролюком. Передние сиденья получили подогрев, электрорегулировки и вентиляцию, интерьер подсвечивают 64 оттенка контурной подсветки, работает трехзонный климат-контроль с ионизацией, а сбоку выдвигаются пороги с подсветкой.

Часть продавцов работает под заказ – в продаже есть минимум несколько десятков автомобилей, готовых добраться до России за одну-две недели. Правда, фиксированной цены тут обычно нет: итоговую сумму считают по фактическому курсу валют, расходам на логистику, таможенным платежам и утильсбору.

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