Москвич 6 лишился самых дешевых версий: подробности

Минимальная цена Москвича 6 выросла до 3 026 000 рублей

Минимальная цена Москвича 6 в России в ноябре выросла более чем на треть. Хотя сам прайс-лист никто не переписывал – стоимость комплектаций осталась прежней.

Все дело в том, что из списка пропали сразу четыре самых доступных исполнения 2024 и 2025 годов выпуска: «Комфорт» и «Бизнес» со 136-сильным турбомотором 1,5 литра и вариатором. До этого они стоили от 2 237 000 до 2 628 000 рублей – в зависимости от исполнения и года производства.

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Сколько теперь стоит Москвич 6

Новой точкой входа стала комплектация «Бизнес» 2024 года: 1,5-литровый турбомотор на 174 л. с. и шестиступенчатый робот. Цена – 3 026 000 рублей. Проще говоря, стартовая стоимость прибавила 789 тысяч, или 35,3%, хотя напротив этой версии, как и напротив остальных сохранившихся в прайсе, стоит все та же цифра.

Кстати, в ноябре в списке появилась еще одна позиция – «Техно 2025» за 3 359 000 рублей. Ее отличие от «Техно» того же года выпуска – беспроводная зарядка для смартфона, за которую просят дополнительные 4000 рублей. Версия без такой зарядки осталась при цене 3 355 000.

Москвич 6

В прайсе на сегодня значатся: «Бизнес» – 3 026 000 рублей, «Техно» – 3 168 000, «Бизнес» – 3 213 000, «Техно» – 3 355 000, «Техно 2025» – 3 359 000, «Бизнес 2026» – 3 242 000, «Техно 2026» – 3 374 000 и еще один «Бизнес 2026» – 3 460 000. Некоторые названия комплектаций в перечне повторяются.

Оснащение версий «Бизнес» и «Техно»

В «Бизнесе» – 17-дюймовые легкосплавные диски, люк с электроприводом, подогрев передних сидений, климат-контроль и круиз-контроль. Добавьте сюда бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, задние датчики парковки и камеру заднего вида. Мультимедийная система получила экран диагональю 10,4 дюйма и поддерживает Apple CarPlay с Android Auto.

Москвич 6

«Техно» дороже и богаче: 18-дюймовые черные легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, электропривод двери багажника. Есть и электронные помощники – система кругового обзора на 360 градусов, мониторинг слепых зон, предупреждение о поперечном столкновении при движении задним ходом и другие.

«Бизнес 2026» отличается от обычного «Бизнеса» боковыми шторками безопасности и беспроводной зарядкой для смартфона. По основному оснащению «Техно 2026» повторяет «Техно 2025», где зарядка тоже предусмотрена. Обе версии 2026 модельного года оснащаются сервисами «Мой Москвич» для Android и «М-Контроль» для iOS – с их помощью машиной можно управлять дистанционно; три года пользования включены в стоимость, дальше услуга становится платной.

Технические характеристики лифтбека

Все оставшиеся в прайсе модификации укомплектованы 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 174 л. с., шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и передним приводом. До сотни с места – 7,8 секунды, для заправки предусмотрен бензин АИ-95.

Пятиместный лифтбек: 4770 мм в длину, 1820 мм в ширину, 1492 мм в высоту при колесной базе 2760 мм. Дорожный просвет – 140 мм, объем топливного бака – 55 литров.

Спереди установлена независимая подвеска типа Макферсон, сзади – независимая многорычажная.

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