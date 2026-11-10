⁠Эксперт Иянов назвал случаи, когда тормозные диски изнашиваются быстрее колодок

Обычно колодки сдают позиции раньше тормозных дисков – так заложено самой конструкцией. Но бывает и наоборот: металл утончается, хотя накладки выглядят вполне рабочими. Такой поворот говорит о неполадке, а не о запасе прочности узла, пояснил заместитель директора направления механического ремонта автомобильного холдинга «Авилон» Леонид Иянов.

«Первая причина быстрого износа тормозных дисков – неправильно подобранные или некачественные колодки. Если фрикционный материал слишком жесткий, он может буквально стачивать поверхность диска. Такой износ идет быстрее, чем кажется: внешне колодки выглядят рабочими, а диск уже теряет толщину и требует замены», – пояснил эксперт.

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Вторая история, знакомая многим водителям, – перегрев. Частые резкие торможения дают диску серьезные температурные нагрузки; со временем на нем появляются борозды, износ становится неравномерным, добавляются другие повреждения. Отдельный сценарий – резкое охлаждение в луже: раскаленная после торможения деталь, попав в холодную воду, сжимается неодинаково, и тогда возникают микротрещины, деформация и биение.

Третья причина кроется в суппортах. Заклинившая направляющая или поршень заставляют колодку постоянно прижиматься к диску – даже когда педаль тормоза никто не трогает. Результат предсказуем: перегрев и ускоренный износ, отметил Иянов.

Достается дискам и от дороги. Песок, грязь, реагенты работают как абразив: частицы попадают в зазор между колодкой и диском и прорезают на рабочей поверхности борозды, заключил собеседник.

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