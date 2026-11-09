Toyota отзывает более 176 тыс. автомобилей: причины

Toyota отзывает в Китае 176 737 автомобилей из-за технических неисправностей

Китайские владельцы сразу нескольких моделей Toyota отправятся в сервис – японский концерн запустил отзывную кампанию на 176 737 машин. Причина прозаичная: недочеты, которые так или иначе связаны с безопасностью. По данным CarNewsChina, в список попали электрокары bZ3X и bZ7, а вместе с ними внедорожники Land Cruiser Prado и Lexus GX 550h.

Львиная доля отзыва приходится на электрический кроссовер bZ3X – 100 175 экземпляров, сошедших с конвейера с 27 февраля 2025 года по 26 марта 2026-го. Здесь недотянули крепеж переднего стабилизатора: гайки в процессе езды способны постепенно ослабнуть. Сначала появится посторонний шум, а в худшем случае детали и вовсе разъединятся – тогда управляемость машины станет хуже. GAC Toyota поменяет крепеж бесплатно, для владельцев это ничего не стоит.

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С седаном bZ7 история другая, и кампаний сразу две – под них ушли 21 085 электромобилей. У 18 130 машин нашлась ошибка в софте тормозной системы: при определенных условиях на малой скорости электроника ограничивает тормозное усилие, и тормозной путь растягивается. Оставшиеся 2 955 экземпляров страдают от сбоя прошивки камеры переднего обзора – во время обновления руль может самопроизвольно повернуться, если включена система помощи при движении по трассе. Обе проблемы лечатся бесплатным обновлением ПО, разбирать ничего не придется.

Дальше по списку – гибриды. Отдельным блоком идут 47 347 Land Cruiser Prado китайской сборки и 8 130 импортированных Lexus GX 550h. В соединении топливопровода обнаружился дефект: если на фиксатор подействует внешняя сила, он сместится, и магистраль может отсоединиться. А это уже прямой риск утечки топлива. Дилеры осмотрят соединения, поставят защитные крышки, а где нужно – заменят топливопроводы целиком.

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