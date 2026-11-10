В России начались продажи двух моделей Xpeng: характеристики и цены

В России запустили продажи двух моделей Xpeng по цене от 7 млн рублей

В России стартовали продажи двух электромобилей Xpeng – G6 и G9. Оба идут с полным приводом, официальной гарантией и встроенными сервисами «Яндекса». Выдачу первых машин клиентам назначили на ноябрь; об этом рассказали в пресс-службе компании.

Яндекс, зарядка и динамика

Мультимедийные системы электрокаров подключены к «Яндекс Картам» и «Навигатору», а также к «Видео» и «Музыке» – вместе с подкастами и аудиокнигами. Чтобы всем этим пользоваться, смартфон, по сути, не требуется.

Обе модели сделаны на 800-вольтовой архитектуре. Производитель заявляет: заряд с 10 до 80% занимает 12 минут. По циклу WLTP Xpeng G6 проезжает 510 км, G9 – 540 км.

Силовая установка G6 выдает до 487 л.с., у G9 – 575 л.с. До 100 км/ч машины разгоняются за 4,1 и 4,2 секунды соответственно.

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Оснащение, гарантия и цены

В список оборудования входит Xpilot Assist – набор водительских ассистентов с адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе, распознаванием дорожных знаков и дистанционной парковкой. Старшая G9 вдобавок получила двухкамерную пневмоподвеску, которая автоматически меняет жесткость под дорожные условия.

Обоим электромобилям достались вентиляция передних сидений и зимний пакет: подогрев всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей. Еще есть дизайн-пакет «Черный обсидиан».

У G9 – два 14,96-дюймовых дисплея с разрешением 2,4K каждый, аудиосистема на 20 динамиков и салон из кожи наппа. Массаж всех сидений доступен в комплектациях «Премиум» и «Премиум+».

XPeng G9

Гарантия на машины – пять лет или 120 тыс. км пробега, на тяговую батарею и электромоторы – восемь лет или 160 тыс. км. Обслуживание доступно в 23 официальных дилерских центрах в 16 регионах России; владельцам обещают помощь на дороге.

Цены стартуют с 6,99 млн руб. за Xpeng G6 и с 7,99 млн руб. за G9.

XPeng G9

О том, как цифровые технологии меняют современные автомобили, «За рулем» уже рассказывал.

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