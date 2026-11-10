В РФ начнут выпускать популярный кроссовер Changan: как это отразится на ценах?
Вопрос о том, появится ли у кроссовера Changan UNI-Z российская прописка, в компании пока держат открытым. Исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин назвал ориентир – 2027 год. Сегодня машина приезжает к нам из Китая, хотя вариант со сборкой внутри страны всерьез рассматривается.
«У нас на сегодняшний день семь моделей уже локализованы. Соответственно, мы думаем, в следующем году тоже и эту модель локализовывать. Посмотрим, как рынок отреагирует на ее восприятие, на наличие этой модели в дилерских центрах, и уже как клиент отреагирует», – рассказал Кулагин.
Окончательного решения, впрочем, никто не объявлял. Все упирается в реакцию покупателей: сначала нужно понять, как публика воспримет новинку и насколько охотно она будет заходить в салоны дилеров.
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Денежная сторона вопроса тоже завязана на локализации. Сейчас UNI-Z в зависимости от комплектации стоит от 3 249 000 до 3 349 900 рублей, а собранный в России автомобиль вполне может оказаться дешевле импортного – зависимость цены от места производства Кулагин назвал «прямолинейной». Главный резерв для снижения он видит в утилизационном сборе: снижение цен возможно за счет снижения очень большого утилизационного сбора.
Площадка «Автотор» и планы по такси
Среди возможных мест выпуска называют калининградский завод «Автотор».
«Мы рассматриваем эту площадку, в том числе, да», – подтвердил топ-менеджер.
Еще один интерес Changan – попасть в государственный перечень машин, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Список недавно расширили до 38 моделей, и UNI-Z там может оказаться при условии российской сборки и выполнения всех необходимых требований. «Если она будет локализована, то мы очень бы хотели ее тоже завести в такси, конечно», – сказал Кулагин.
Пока же на «Автоторе» из продукции концерна серийно выпускают кроссоверы UNI-S, UNI-T, CS35 Max и CS75Plus, лифтбек UNI-V, а также гибридные модели премиального суббренда Deepal – внедорожник G318 и кроссовер S07. Иных мощностей под российскую сборку у марки на сегодня нет.
На рынок новинка вышла в двух комплектациях – «Люкс» и «Техно». В обеих под капотом стоит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., работающий в паре с семиступенчатым преселективным роботом; привод – передний.
О выходе новых моделей на российский рынок и их ценах «За рулем» уже рассказывал.
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