Покупатель может остаться без машины и денег: новая схема с заложенными авто

Юрист Сабитова предупредила о новой схеме обмана при покупке б/у авто

Новую схему мошенничества при покупке подержанного автомобиля описала юрист Евгения Сабитова. По сути, лжепродавец оформляет кредит под залог машины, а затем предлагает покупателю сниженную цену – пока сведения об обременении не появились в реестре. Сделку он подает как абсолютно безопасную.

После продажи мошенник идет в полицию и заявляет, что действовал под давлением. В ходе проверки автомобиль могут изъять как вещественное доказательство, а покупателя начинают проверять на причастность к преступлению. Вот такой неприятный поворот.

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Если суд признает продавца потерпевшим, машину могут вернуть ему. Покупатель в этом случае остается и без денег, и без автомобиля. Согласитесь, перспектива малоприятная.

Чтобы обезопасить себя, Сабитова советует перед оплатой проверять машину по VIN в реестре залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. Деньги лучше переводить напрямую в банк продавца с пометкой о платеже. На деле это не так сложно, зато помогает избежать больших проблем.

Когда претензия все же появилась, юрист советует заявлять о злоупотреблении правом и ставить вопрос о проверке заявления продавца по статье о заведомо ложном доносе (статья 306 УК РФ).

О том, как уберечь деньги и нервы при общении с автосалоном, «За рулем» уже рассказывал.

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