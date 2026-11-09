Эксперт рассказал, как защитить деньги и нервы в автосалоне

Роскачество предупредило о скрытых платежах при покупке автомобиля

Покупка машины в салоне часто оборачивается дополнительными тратами и спорами.

Чтобы избежать потерь, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рекомендует начинать защиту интересов еще до подписания договора. Продавец обязан раскрыть полную информацию о свойствах автомобиля, его цене в рублях и гарантии.

Особое внимание стоит уделить словам менеджера. Комплектация, пробег, состояние и сроки передачи должны быть зафиксированы письменно. Устные обещания доказать в суде практически невозможно. Перед сделкой эксперты советуют проверить VIN-номер через реестр залогов Федеральной нотариальной палаты – это бесплатно и доступно круглосуточно. Для подержанных машин важно указать в договоре фактический пробег и состояние.

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Автосалоны не вправе навязывать страховки, сервисные карты и подписки. Если их включили в договор без согласия клиента, деньги можно вернуть. Условия, ущемляющие права потребителя, ничтожны даже при наличии подписи. При просрочке передачи машины после предоплаты покупатель может потребовать неустойку 0,5% за каждый день или вернуть средства в течение 10 дней.

При приемке не подписывайте акт без осмотра. Все повреждения и несоответствия фиксируйте до подписания. Новый исправный автомобиль вернуть просто из-за того, что он не понравился, нельзя.

Однако при обнаружении дефектов в первые 15 дней закон позволяет требовать замены или возврата денег. После этого срока – только при существенном недостатке, нарушении сроков ремонта (свыше 45 дней) или невозможности использовать машину более 30 дней в году.

Все претензии направляйте письменно с подтверждением отправки. При отказе продавца решать вопрос миром потребитель вправе идти в суд.

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