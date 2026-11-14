Названы самые популярные модели Toyota у россиян

Аналитик Целиков перечислил 3 самых популярных автомобиля Toyota в России

Toyota по-прежнему лидирует среди марок, ушедших с российского рынка в 2022 году. Об этом автоэксперт Сергей Целиков написал в своем Telegram-канале. В октябре на учет поставили без малого 4 тысячи новых машин – на 5% меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 4,2 тысячи.

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За десять месяцев, впрочем, продажи выросли на 44%. Россияне купили 30,8 тысячи автомобилей Toyota против 21,4 тысячи за тот же период годом ранее.

Лидером по итогам десяти месяцев стал кроссовер Toyota RAV4. На него пришлось чуть больше 10 тысяч штук – почти треть всего спроса.

Что до октября, то здесь расклад ненадолго поменялся. Электрический кроссовер Toyota BZ3X купили 983 раза, а RAV4 – 930. Третью строчку занял Highlander: 836 машин.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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