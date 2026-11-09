Дилер увидит сделку глазами покупателя: на крупном форуме пройдет бизнес-игра

Форум «AI-революция — 2026» об ИИ в автобизнесе пройдет 1 декабря в Москве

До форума автобизнеса «AI-революция – 2026», который организует агентство «АВТОСТАТ», осталось меньше месяца. Мероприятие про искусственный интеллект в автомобильной отрасли состоится 1 декабря в Москве, на площадке LOFT#4 в МЦК «ЗИЛ». Стратегическим информационным партнером выступает издание «За рулем».

«AI-революция – 2026»

Организаторы в этот раз сделали ставку на интерактив. В третьем блоке «Дилер 2027: управляем воронкой, считаем деньги» участникам предстоит пройти весь путь клиента – от первого контакта до сделки. По ходу игры они разберут сложные ситуации и выберут решения, от которых зависят конверсия, эффективность процессов и прибыль.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Такой формат, по сути, дает дилерам возможность взглянуть на себя со стороны. Понять покупателя, увидеть слабые места и найти подходы, которые раньше не применялись на практике. Еще один инструмент – специальный опрос «Индекс AI-зрелости российского авторитейла». В его рамках дилеры могут рассказать, как используют искусственный интеллект, какие получили результаты и с какими трудностями столкнулись.

Итоги опроса эксперты «АВТОСТАТ» представят 1 декабря на форуме.

Пройти анкету дилеры могут по ссылке.

О главных автомобильных событиях года и о том, где их увидеть вживую, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!