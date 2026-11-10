Стало известно, сколько автомобилей Tenet продано в России

Tenet продал 150 тыс. автомобилей в России с сентября 2025 года

С сентября 2025 года, когда модели бренда вышли на российский рынок, компания реализовала 150 тыс. машин. Больше половины этого объема пришлось на кроссовер T7 – он и стал самой востребованной моделью марки.

Юбилейным, 150-тысячным, оказался полноприводный T7 в комплектации «Прайм» и цвете «Морской синий». Сборку этой модели наладили в 2025-м на калужском заводе холдинга «АГР», причем по полному циклу.

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Полноприводная модификация появилась в ноябре 2025 года. Сейчас на нее приходится почти 30% продаж T7. Помимо режимов «Эко», «Стандарт» и «Спорт» у такой версии есть настройки для движения по снегу и грязи, а также отдельный режим 4×4.

Под капотом – турбированный двигатель объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., работает он в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Заявленный расход топлива полноприводной версии в загородном цикле составляет 7 л на 100 км.

Tenet T7

Оснащение, зимний пакет и гарантия

В комплектацию «Прайм» входят 19-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, два дисплея диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль и электрорегулировки передних сидений. Сюда же добавили систему кругового обзора 540°, беспроводную зарядку смартфона и дистанционное управление рядом функций через мобильное приложение.

К российским условиям машины готовят отдельно: кузов получает антикоррозийную и антигравийную обработку, а зимний пакет включает обогрев сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок омывателя. Для T7, между прочим, предусмотрена и установка тягово-сцепного устройства – буксировать прицеп массой до 750 кг можно.

Общий период технической поддержки автомобилей Tenet – пять лет или 150 тыс. км пробега. Внутри этого срока действуют три года заводской гарантии плюс еще два года дополнительной технической поддержки.

О еще одном кроссовере, который скоро получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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