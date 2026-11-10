В России снова ограничивают продажу топлива

В ряде регионов РФ водителям ограничили объем покупки бензина и дизеля

Водителям в нескольких регионах России снова урезали продажу топлива. На части АЗС действует только предельный объем на одну заправку, а на других вдобавок не разрешают отпускать бензин или дизель в канистры. Причина – перебои с поставками и повышенный спрос. Правда, меры отличаются: где-то они касаются лишь отдельных сетей, а где-то – большинства заправок.

На 9 ноября ограничения выглядят так. В Москве и Московской области за одну заправку можно взять до 50 литров, продажа в канистры ограничена. Ленинградская область – не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля на покупку. В Карелии бензиновый лимит составляет 30-50 литров в зависимости от расположения АЗС, для дизеля предусмотрены отдельные правила. Бурятия: в населенных пунктах – 30-50 литров, за городом – до 50-200 литров. Забайкальский край – 30-50 литров бензина, цифра зависит от того, где находится заправка.

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Красноярский край: до 30 литров АИ-95, 50 литров АИ-92 и 100 литров дизельного топлива, заправка в канистры запрещена. Новосибирская область – до 30 литров в городах и до 50 литров на загородных АЗС. Архангельская область: не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля, канистры под запретом. Пензенская область – до 30 литров бензина, в канистры не наливают. Нижегородская область: не больше 40 литров на автомобиль, бензин в канистры не продают.

Перед поездкой стоит уточнить условия на ближайших заправках. Если планируется дальняя дорога, лучше заранее залить полный бак.

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