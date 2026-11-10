Mercedes хочет превратить лобовые стекла авто в экраны

Mercedes-Benz превратит лобовые стекла автомобилей в экраны для видеотрансляций

Mercedes-Benz показал наработки, которые надеется довести до серийных автомобилей в обозримом будущем. В списке есть голографическое лобовое стекло: на него можно выводить разный контент. Об этом рассказало издание The Drive.

Как именно получается картинка? В The Drive объяснили: «Это стало возможным благодаря проектору, встроенному в приборную панель, и специальному ламинированному лобовому стеклу со встроенными «голографическими оптическими элементами». Эти элементы избирательно отражают определенные длины волн света, излучаемого проектором, для создания изображений на лобовом стекле».

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Угол обзора в такой системе играет важную роль. Стекла с голографией дают возможность управлять тем, как изображение видно с разных точек. В итоге водитель не увидит то, что предназначено пассажиру, а пассажир – то, что адресовано водителю.

Планы у немецкого производителя широкие. На лобовое стекло он собирается выводить сведения о достопримечательностях, подсказки навигации и видео. Еще одна разработка – дублирование предупреждающих сигналов на заднем стекле.

Mercedes-Benz

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