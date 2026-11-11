Юрист: что делать, если авто заблокировали на парковочном месте

Юрист Лукинова: Подпирать чужую машину нельзя, даже если на парковке нет мест

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова заявила, что блокировать чужой автомобиль на парковке запрещено даже при отсутствии свободных мест. Эксперт отметила, что такие действия нарушают правила остановки и стоянки и влекут штраф по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ.

Если автомобиль оказался заблокирован, юрист рекомендует, прежде всего, зафиксировать ситуацию на фото или видео. На кадрах должно быть видно расположение машин и невозможность выезда.

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После этого следует попытаться связаться с водителем через охрану, администрацию парковки или по контактам, оставленным под стеклом. Если найти владельца не удалось, необходимо обратиться в ГИБДД.

Лукинова подчеркнула, что самостоятельно передвигать или отталкивать чужую машину нельзя, как и пытаться ее повредить. Если блокировка привела к ущербу, пострадавший автовладелец вправе потребовать компенсацию в установленном законом порядке.

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