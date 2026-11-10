Выяснили, насколько подешевеет ваш Haval Jolion за 3 года

Эксперт «За рулем» рассказал об остаточной стоимости кроссоверов Haval Jolion

Легко ли продать китайский кроссовер после трех лет эксплуатации, выясняет в новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Если вы владеете «китайцем» недавно, ответа на этот вопрос вы еще не знаете. А ведь он не так однозначен, как может показаться. С одной стороны, все еще жив (и небезосновательно) стереотип о том, что в первый же год любая модель из Китая теряет половину стоимости. С другой, некоторые модели из КНР уже успели выделиться на фоне «соплеменников», причем выделиться именно по ликвидности.

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Например, кроссовер Haval Jolion сверхпопулярен в РФ и при этом давно не новичок – собрать по нему статистику уже не составляет труда. Используя данные с онлайн-площадок по продаже авто с пробегом, прикинем, сколько автомобиль потеряет в цене через год и через 3 года эксплуатации.

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Один из бестселлеров нашего рынка – Haval Jolion. Он активно используется в такси и каршеринге, что уже говорит о надежности. А многие годы эксплуатации показали, что у него нет проблем и с коррозионной стойкостью. На рынке есть как автомобили с передним приводом, так и со всеми ведущими колесами.

За свои деньги Haval Jolion предлагает относительно большой салон и довольно неплохой багажник. Все это позволяет ему сохранить неплохую остаточную стоимость. В первый год автомобиль теряет чуть больше 10% своей стоимости. А за три года потеря цены составляет меньше 25%. Очень неплохо!

А как дела с ликвидностью у других китайских бестселлеров? Рассказываем в новой статье «За рулем»!