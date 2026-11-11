Названы самые дешевые китайские кроссоверы

Эксперт Бобылев рассказал, какие самые дешевые кроссоверы продают в КНР

Обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев перечислил самые дешевые кроссоверы, которые продают в Китае. Самая доступная модель сегмента – Livan X3 Pro, автомобиль, который российским водителям хорошо знаком. В Китае стартовая цена такой машины составляет 48,9 тысячи юаней, то есть примерно 600 тысяч рублей. У нас за нее просили около 1,5 млн. За эти деньги покупатель получает 1,5-литровый атмосферный двигатель и механическую коробку передач.

Следом в списке расположился Wuling Xingchi – продукт совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Длина кузова у этого кроссовера достигает 4,3 метра. Версия с 1,5-литровой атмосферной «четверкой» и МКП обойдется минимум в 56,8 тысячи юаней (695 тысяч рублей). Правда, за счет маркетинговых выгод ценник реально уронить до 48,8 тысячи юаней, а это те же 600 тысяч рублей.

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Еще один герой этого ценового сегмента – SWM Big Tiger, который собирались официально привезти в Россию под именем SWM G03F. Бензиновая модификация оснащается 1,5-литровым мотором на 116 л.с. и механикой, кузов здесь 4,6 метра, а салон вмещает семь человек. Стоит такой вариант 56,9 тысячи юаней – около 700 тысяч рублей.

Дальше в перечне идет Chery Tiggo 3x, за пределами Китая известная как Chery Tiggo 2 Pro. За версию с атмосферным двигателем и вариатором на родине просят 57,9 тысячи юаней (710 тысяч рублей). Временные выгоды, впрочем, снижают сумму до 49,9 тысячи юаней, что равно 610 тысячам рублей.

Замыкает пятерку купе-кроссовер Chery Tiggo 5x, состоящий в близком родстве с Omoda C5. Начальная комплектация с 1,5-литровым ДВС и механикой оценивается в 62,9 тысячи юаней (770 тысяч рублей) без скидок; если же сложить все выгоды, выходит 54,9 тысячи юаней, то есть 675 тысяч рублей.

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