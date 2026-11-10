Кроссовер Evolute i-Space переходит на российскую батарею

Отечественный блок аккумуляторов LFP обеспечит кроссоверу Evolute i-Space повышенный ресурс

Бренд Evolute анонсировал скорое появление новой тяговой батареи для гибридного кроссовера Evolute i-Space.

Разработкой элемента занимается компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в ГК «Итэлма». В основе новинки лежат призматические аккумуляторы с литий-железо-фосфатными (LFP) ячейками. Такая конструкция гарантирует пожаробезопасность и долгий срок службы.

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Кроме того, батарея получит собственную систему термостатирования, рассчитанную на широкий диапазон температур, и электронику управления BMS. Этот блок контролирует параметры каждой ячейки, защищая от перезаряда, глубокого разряда и перегрева, а при необходимости прогревает аккумуляторы перед нагрузкой или быстрой зарядкой.

Важные производственные процессы, включая подготовку и компоновку пакетов ячеек, их установку в корпус, сварку шин, сборку и испытания готовой продукции, будут выполняться силами САЭ. Уже в текущем году специалисты планируют изготовить три опытных образца и провести цикл стендовых испытаний по току, мощности, герметичности и термостатированию.

Следующий этап – тесты интегрированной в автомобиль батареи в реальных условиях эксплуатации.

Производственную базу под проект САЭ развивает совместно с Evolute. Лазерное оборудование для сварки батарей такого размера позволит применить новую технологию Cell-to-Pack (CTP).

Локализация батареи – это в первую очередь сложные производственные процессы: сборка, CTP-сварка и испытания. Уже со следующего года требования к локализации ужесточаются, и следующим шагом станет применение отдельных российских элементов, включая корпус батареи.

Полноценная сборка батарей для Evolute i-Space должна начаться до конца 2027 года.

Справка

Evolute – первый российский бренд электромобилей, серийное производство которого стартовало в Липецкой области в конце сентября 2022 года. Под этой маркой выпускаются адаптированные и переименованные лицензионные модели китайского концерна Dongfeng – изначально методом крупноузловой сборки, а позднее по локализованным циклам. Сегодня модельный ряд бренда включает три кроссовера: городской i-Joy, гибридный i-Space (в переднеприводных 5– и 7-местных версиях, а также в полноприводном 5-местном исполнении) и новый i-Sky.

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