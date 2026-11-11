Будут помогать водителям парковаться: Disney тестирует ИИ-роботов

Disney и Field AI начали испытания роботов с ИИ для поиска парковочных мест

В парках развлечений Disney начались испытания роботов с ИИ, помогающих водителям находить парковочные места. Презентация прошла в рамках Disney Accelerator Demo Day, о чем сообщает Carscoops. Проект Disney делает вместе с робототехнической фирмой Field AI.

Задача таких машин – управлять движением автомобилей на парковках. Водителям они показывают направление к свободным местам через электронные табло и световые сигналы.

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Один из показанных экземпляров – небольшой четырехколесный автономный робот. Его корпус окрашен в оранжевый с желтыми элементами, которые напоминают сигнальный жилет. Вместо лобового стекла – большая панель с глазами, они двигаются и моргают. Внешне устройство перекликается с персонажами мультфильмов «Тачки» и «ВАЛЛ-И».

На крыше робота стоит изменяемое табло: оно указывает направление к парковочному месту. Два небольших подвижных манипулятора с красными огнями тоже имеются – ими робот подает сигналы водителям, как сотрудники, направляющие самолеты на стоянке.

Когда испытания закончатся и появятся ли такие роботы на парковках Disneyland, пока не сообщается. Disney также не подтвердила, что устройства в итоге будут использовать на территории своих парков.

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