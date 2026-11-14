Посигналил пешеходу — и попал на штраф? В ГАИ объяснили, когда это возможно

В ГАИ рассказали, штрафуют ли водителей за сигналы, подгоняющие пешеходов

Водитель, который сигналит пешеходу только ради того, чтобы тот быстрее освободил переход, может получить предупреждение. Есть и другой вариант – административный штраф в 500 рублей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Пешеход вовсе не обязан нестись через дорогу. Если человек пожилой или у него есть проблемы со здоровьем, он вправе идти медленно, и само по себе неторопливое пересечение проезжей части нарушением не считается. Другое дело – пункт 4.6 ПДД: он запрещает задерживаться или останавливаться на дороге, когда это не связано с обеспечением безопасности движения.

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Что насчет звукового сигнала? По пункту 19.10 ПДД у водителя есть только два законных повода его использовать: предупредить о намерении обогнать вне населенного пункта или предотвратить ДТП. В остальных случаях возможна квалификация по статье 12.20 КоАП. «Таким образом, безосновательная подача звукового сигнала может квалифицироваться по ст. 12.20 КоАП и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей», – пояснили в ведомстве.

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