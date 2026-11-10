Названо число отозванных в России в 2025 году авто

В Росстандарте назвали число отозванных в России в 2025 году авто

По итогам 2025 года в России отозвали примерно 475 тыс. автомобилей. Цифра прозвучала в презентации руководителя Росстандарта Антона Шалаева – ее он показал на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации, а на данные обратил внимание ТАСС.

Среди самых заметных кампаний – Hyundai (99,3 тыс. машин), Kia (почти 80 тыс.) и GAC (16,9 тыс.). За последние пять лет, по той же информации, в стране отозвали больше 1,7 млн автомобилей.

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Отдельная тема – безопасность грузового транспорта, который ввозят в Россию. Шалаев говорит, что с прошлого года здесь запущены масштабные проекты.

На практике ведомство столкнулось с так называемым «золотым эталоном»: разрешительные документы на одобрение типа транспортного средства получает машина в идеальной комплектации, а при реальных поставках приходит та же модель, но уже в другой сборке – и она не отвечает никаким требованиям безопасности.

Именно поэтому только за 2025 год в рамках этой схемы остановили 65 тыс. грузовых транспортных средств. В основном речь о машинах китайского производства.

Ранее «За рулем» разбирался в тонкостях международного движения автомобилей по России.

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