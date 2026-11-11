Новый Mitsubishi Pajero выйдет на рынок с неотъемлемыми атрибутами внедорожника

Mitsubishi анонсировала 20 заводских аксессуаров для нового Pajero

Не успел новый Mitsubishi Pajero добраться до дилеров, как в компании уже рассказали, чем его будут оснащать. Продажи начнутся в следующем месяце, и прямо на старте покупателям предложат двадцать заводских аксессуаров. Разрабатывали их с расчетом на тяжелые условия, причем местные инженеры принимали в этом самое прямое участие.

Готовиться начали задолго до премьеры: работа шла с начала 2022 года, тогда как официальный показ нового Pajero состоялся только в сентябре 2026-го. Австралийская команда получила доступ к CAD-данным еще до постройки первых прототипов. Такой ранний заход позволил заранее заложить в кузов точки крепления и проводку, совместимые с защитными дугами и буксировочным оборудованием.

Новый Mitsubishi Pajero

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Часть работы велась в цифровом формате с локальными компаниями, а после были визиты в R&D-центр Okazaki в Японии. Стив Пирсон, руководитель программы Mitsubishi Motors Australia, объяснил подход так: «Австралийцы многое требуют от своих полноприводных машин. Они ездят по бездорожью и преодолевают огромные расстояния, поэтому наши аксессуары должны быть не просто косметикой, а инженерной частью автомобиля».

Ключевой пункт списка – передняя защита Front Protection Bar (FPB) в стальном исполнении, причем есть версии как с дугой, так и без нее. Закрывает она всю переднюю часть, прикрывая решетку радиатора и фары от легких ударов. При этом конструкция специально спроектирована так, чтобы не мешать работе датчиков ADAS.

Новый Mitsubishi Pajero

Есть варианты поделикатнее: прозрачные накладки на фары, дефлекторы капота – прозрачные, тонированные или матово-черные, «кенгурятник» в черном либо хромированном исполнении, защита днища и пороги-слайдеры. В тот же перечень попали шноркель, дополнительные LED-фары и багажник на крышу.

Для буксировки пригодится фаркоп: он крепится к раме через специальные усиления. В комплекте с ним идут жгут проводки, электронный тормозной контроллер и распределитель веса прицепа. Ну а лебедочная площадка выручит там, где рядом никого нет.

Технически новый Pajero опирается на лестничную раму от пикапа L200, хотя подвеска у него собственная, да и комфорта заметно больше. Под капотом – 2,4-литровый турбодизель на 201 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Тягу передает восьмиступенчатый «автомат» на все колеса через систему Super Select 4WD-II в паре с Super All-Wheel Control.

Австралийские цены выглядят так: базовый пятиместный GLS стартует с $47 000, что по текущему курсу составляет примерно 3,9 млн рублей. Флагманский GSR обойдется в $58 400 – около 4,8 млн рублей. Сколько будут стоить сами заводские аксессуары, объявят позже.

Тем, кто забронирует автомобиль в числе первых, положены три года бесплатного сервисного обслуживания и аксессуаров на $1 000 (~82 750 ₽). Опции, установленные до выдачи машины, покрывает стандартная гарантия 5 лет / 100 000 км. При обслуживании у официального дилера срок растягивается до 10 лет / 200 000 км.

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