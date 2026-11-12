На заводе Jeep в Канаде будут выпускать бронетехнику

Автоконцерн Stellantis продаст завод производителю бронемашин

Автоконцерн Stellantis объявил о продаже своего простаивающего завода в канадском городе Брамптон компании Roshel - производителю бронетехники. Сумма сделки не разглашается.

По информации Bloomberg, предприятие, где трудились три тысячи человек, остановили в конце 2023 года. Stellantis хотел выпускать там внедорожник Jeep Compass, однако в 2025 году от этих планов отказался. Причина – 25-процентные пошлины, введенные президентом США на импортные автомобили. Теперь производство перенесут в штат Иллинойс.

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Профсоюзу Unifor сделка не понравилась. Глава организации Лана Пейн обеспокоена: Канада, по ее словам, может отказаться от прибыльного автомобильного производства в пользу мелкосерийного. А это грозит сокращением десятков тысяч рабочих мест. В Stellantis признали обязательства перед сотрудниками и заявили о готовности к диалогу с профсоюзом.

Ожидается, что сделку завершат к концу 2026 года. Кстати, после сообщений о продаже предприятия профсоюз рабочих договорился о проведении забастовок на остальных заводах Stellantis в Канаде.

О том, как производственные перемены отражаются на автозаводах, «За рулем» уже рассказывал на примере УАЗа.

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