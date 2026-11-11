Рынок новых легковушек остыл: за неделю регистрации резко упали

Аналитик Целиков: Продажи новых легковых авто в РФ за неделю снизились на 10%

За неделю с 2 по 8 ноября в России зарегистрировали 27,7 тыс. новых легковых автомобилей. Неделей ранее показатель был заметно выше – 30,9 тыс. машин, так что снижение составило 10,4%.

Сведения 10 ноября опубликовал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков – запись появилась в его Telegram-канале. Речь идет о сопоставлении двух соседних недель, причем текущий результат оказался ниже предыдущего.

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Согласно подсчетам, по сравнению с аналогичной неделей 2025 года снижение оказалось незначительным (1,6%), что, по словам аналитика, вселяет надежды на стабильные продажи в дальнейшем. Спад пришелся на праздничную 45-ю неделю, в которой было всего четыре рабочих дня. При этом в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) динамика оказалась положительной – за неделю зарегистрировали 1669 машин, что на 3,2% больше, чем неделей ранее, и на 35,4% больше в годовом выражении.

Продажи новых грузовых автомобилей составили 993 единицы. Это на 4,9% меньше предыдущей недели и на 1,5% ниже результата аналогичного периода прошлого года.

Пока рынок новых машин остывает, вторичный, наоборот, оживился – об этом «За рулем» уже рассказывал.

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