Китай увеличил экспорт автомобилей почти на 50%

Китай экспортировал в другие страны около 9,74 млн авто

В январе – октябре 2026 года Китай экспортировал в другие страны почти 9,74 млн автомобилей — на 49,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В денежном выражении поставки автомобилей за рубеж выросли на 52,2%, до $169,5 млрд. Что касается октября, то за месяц китайские производители отправили на внешние рынки около 1,1 млн машин общей стоимостью $19,7 млрд.

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Кроме того, за десять месяцев Китай экспортировал автозапчасти на $88,7 млрд, что на 12% превышает показатель за тот же период 2025 года. В октябре объем поставок автокомпонентов составил $9,16 млрд.

Китай также остается крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Россию. По данным агентства «Автостат», в октябре на него пришлось 71,4% всех ввезенных в страну новых машин. В сегменте автомобилей с пробегом КНР заняла второе место с долей 24,2%, уступив Японии.

О самых доступных китайских кроссоверах «За рулем» рассказал ранее.

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