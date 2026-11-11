Subaru отзывает почти 200 тысяч авто: какие модели проверят

Subaru отзовет почти 200 тыс. автомобилей в КНР из-за дефекта рулевого колеса

Китайский регулятор SAMR объявил, что Subaru отзывает 196 494 машины. Поводом стала потенциальная проблема с проводкой рулевого колеса – при определенных условиях она может дать сбой, затронуть работу отдельных систем и увеличить вероятность ДТП.

Под кампанию попадают Forester, Legacy, Outback, XV и BRZ, выпущенные с августа 2011-го по август 2016 года. Проверить предстоит именно эти автомобили.

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Суть дефекта – в направляющей спирального шлейфа. Из-за нее кабель со временем перетирается и частично повреждается. В результате может отказать звуковой сигнал, а значит, в экстренной ситуации водитель не сможет предупредить других участников движения.

О других неожиданностях, подстерегающих водителя в дороге, «За рулем» уже рассказывал.

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