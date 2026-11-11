Toyota возродила свой забытый суббренд, выпустив небольшой интересный автомобиль

Под маркой Scion выйдет полноприводный пикап KEI-01 на базе Daihatsu Hijet Jumbo

Toyota объявила о возвращении марки Scion, закрытой в 2016 году. Правда, под именем «Scion by Toyota» будут продавать не молодежные доступные машины, а ультракомпактный пикап KEI-01 в японском стиле кей-трак.

Scion KEI-01

Что представляет собой KEI-01

По официальным данным, KEI-01 – это перемаркированная версия Daihatsu Hijet Jumbo, она же Toyota Pixis Truck. Под капотом стоит 660-кубовый трехцилиндровый двигатель, коробка – бесступенчатая CVT, привод – полноценный полный.

Длина автомобиля – всего 11 футов (около 3,35 метра), ширина – менее 5 футов (около 1,52 метра). Грузоподъемность достигает 600 фунтов (около 272 килограммов). В оснащение входят кузов с трехсторонней разгрузкой, кондиционер и камера заднего вида.

Scion KEI-01

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На деле такой формат не про массовый потребительский сегмент: техника рассчитана прежде всего на корпоративных клиентов. Для частных покупателей, которым нужна была бы недорогая молодежная модель, это не тот случай.

Самое заметное ограничение – максимальная скорость. Чтобы соответствовать федеральному стандарту США FMVSS для «тихоходных транспортных средств» (LSV) и не проходить строгие краш-тесты и требования к выбросам для обычных легковых автомобилей, KEI-01 не сможет разгоняться быстрее 25 миль/ч (около 40 км/ч).

Есть и еще одно ограничение: новинке нельзя будет выезжать на дороги, где разрешено движение быстрее 35 миль/ч. Руль у автомобиля останется справа. Собирать его будут на заводе Toyota в Принстоне, штат Индиана.

Интерьер Scion KEI-01

В проект вложат 34 миллиона долларов и создадут порядка 50 рабочих мест.

Для сравнения: марка Xcite, наоборот, почти исчезла из продажи — об этом «За рулем» рассказывал.

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