Votour представил городской кроссовер V6. Рассказываем, что за модель

Модель V6 нового российского бренда Votour выйдет на рынок до конца 2026 года

Российский автомобильный бренд Votour показал вторую модель своей линейки – кроссовер VOTOUR V6. Новинка выходит вслед за V5, продажи которого начались в ноябре 2026 года. V6 продолжает серию V, объединяющую автомобили для повседневных поездок.

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Votour V6

Votour V6 получил выразительную переднюю часть со спортивными акцентами, безрамочной решеткой радиатора, светодиодными фарами и 19-дюймовыми дисками. Задняя оптика выполнена в виде единой светодиодной полосы, а спойлер на крышке багажника подчеркивает динамичный характер модели.

Серия V стала первым из трех направлений развития модельного рядабренда. Позже бренд выпустит автомобили серий T и R – кроссоверы повышенной проходимости и премиальные внедорожники.

Продажи Votour V6 стартуют до конца 2026 года. Технические характеристики и комплектации объявят позднее.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сложно теперь разбираться в моделях кроссоверов. Вот АГР представил еще одну машину – кроссовер Votour V6. По сути, Votour V6 – это представленный весной Soueast S06, который предлагали за 3,1 млн рублей.

А он, в свою очередь, есть не что иное, как обновленный «глобальный» Jetour Dashing, только бамперы другие. Причем Soueast S06 у нас продавали сборки Автотора. Сложно? Да уж, но придется привыкать.

О том, какие кроссоверы сейчас самые доступные, «За рулем» недавно рассказал.

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