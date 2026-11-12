Автобренды переписали прайсы: на какие машины дали новые скидки

В России прайс-листы за месяц изменили 20 автомарок

Прайс-листы в России переписали сразу 20 автобрендов. Новые скидки появились у нескольких марок, причем разброс выгод получился заметным.

Так, например, для Geely Cityray прямые скидки составили 400 тысяч рублей. У Evolute i-Space они доходят до 751 тысячи. Рекордные выгоды, между прочим, сохранились и для некоторых моделей Changan 2024 года.

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Кроссовер Belgee X50+ во всех версиях получил прямую скидку 150 тысяч рублей – цены теперь лежат в диапазоне от 2 169 990 до 2 649 990 рублей. Пикап Foton Tunland V9 с бензиновым мотором стал выгоднее: скидка выросла с 300 до 400 тысяч рублей, до 5 050 000 рублей.

Обратная картина у Omoda C5. Для всех четырех комплектаций кроссовера прямые скидки сократились с 200 до 100 тысяч рублей – машина стоит от 2 299 000 до 2 829 000 рублей. Обе версии Tenet T4L, в свою очередь, подорожали на 15 тысяч рублей.

«За рулем» уже рассказывал, какие самые дешевые кроссоверы продают в КНР.

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