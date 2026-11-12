Ребенок плачет в машине? Как облегчить ему дорогу

Врач Чурюмова дала три совета, как облегчить поездку ребенка в автомобиле

Если ребенок не хочет ездить в машине или боится поездок, родители не всегда понимают, что за этим стоит. Причина, как объяснила нейропсихолог детской клиники «Будь Здоров» Татьяна Чурюмова , может быть связана с возрастом, физическим состоянием или психологическими факторами.

Речь, по сути, идет о нескольких разных группах причин, а не об одной универсальной проблеме.

Возраст – лишь один из возможных источников страха или нежелания садиться в автомобиль. Не меньшее значение может иметь самочувствие ребенка: физическое состояние способно влиять на восприятие поездки. «Если подготовка к поездке и сама дорога связаны в сознании ребенка со спешкой, суетливостью и раздражением взрослых, это создает негативное отношение к поездке», - рассказала врач, подчеркнув, что эти неприятные моменты взрослым нужно сгладить.

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По словам Чурюмовой, детям до трех лет важно отрегулировать ремни в автокресле, чтобы было комфортно. Младшие и средние школьники могут испытывать дискомфорт при тряске или в пробке, а также негативно реагировать на шум дороги и яркий свет. Чтобы повысить толерантность, можно играть в игры на определение звуков и их громкости, а также развивать тактильные ощущения.

В старшем школьном возрасте трудности могут быть связаны с особенностью развития вегетативной нервной системы (ВНС), тогда стоит обратиться за коррекцией к неврологу или педиатру. Детям с нарушениями сенсорной обработки, например с расстройствами аутистического спектра, важно заранее подготовиться: познакомить с автокреслом, рассмотреть его элементы, привыкнуть к запаху в машине.

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