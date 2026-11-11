Страховщики назвали самые проблемные марки 2026 года

«Согласие»: Changan и Geely обошли BMW по аварийности

Страховая компания «Согласие» проанализировала обращения клиентов за девять месяцев 2026 года и составила рейтинг марок, которые чаще других становились участниками аварий.

В лидерах по числу заявленных происшествий оказались Changan, Geely, BMW, Haval и Skoda. География обращений охватила Москву, Подмосковье и Тулу, Пермский край, Санкт-Петербург и Свердловскую область.

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Если смотреть на конкретные модели внутри этого списка, то наибольшую аварийность продемонстрировали Changan UNI-K, Geely Tugella, BMW X4 и Skoda Kodiaq.

Вместе с тем абсолютными «рекордсменами» по частоте попадания в ДТП стали Haval M6 и Jolion, Lada Vesta, Volkswagen Polo и Lada Largus. Причина очевидна: эти машины массово используются в такси, каршеринге и коммерческих перевозках, поэтому проводят на дорогах гораздо больше времени и чаще оказываются в плотном потоке.

При этом эксперты «Согласия» не отмечают роста числа аварий с начала года. Окончательные выводы делать рано: водители не всегда сразу обращаются в страховую, поэтому статистика еще может скорректироваться.

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