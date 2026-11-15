Легенда возвращается: стало известно, когда появится новый Ford Mustang Cobra

Ford Mustang Cobra выйдет в 2027 году с атмосферным V8 и экстрим-версией R

Подразделение Ford Racing опубликовало короткий тизер, в котором анонсировало премьеру нового автомобиля на следующий год.

В ролике отчетливо слышен характерный звук переключения передач двигателя V8, а закадровый голос произносит интригующую фразу: «атмосферное сердце, рожденное в гонках». Это дает веские основания полагать, что под капотом новинки окажется именно атмосферный мотор, а не наддувный агрегат.

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Название Cobra в последний раз использовалось для Ford Mustang SVT Cobra, выпускавшегося с 1995 по 2004 год. Та модель предлагалась в кузовах купе и кабриолет, оснащалась механическим нагнетателем, а также существовала в крайне редкой трековой версии Cobra R. Примечательно, что в финале тизера буква «R» выделена синим цветом – это прямой намек на возможное возрождение модификации Cobra R.

Ожидается, что в отличие от Mustang Dark Horse SC с наддувным 5,2-литровым V8, новая Cobra сохранит атмосферный двигатель. Вероятно, в его основу ляжет 5,4-литровый агрегат от Ford Racing, который используется в гоночном болиде класса GT3.

Помимо прибавки к мощности, Cobra получит серьезно доработанное шасси: тормоза, подвеску, рулевое управление и систему охлаждения модернизируют для более высоких динамических характеристик. Судя по предыдущим поколениям, стоит ждать серьезных изменений в дизайне кузова.

Ford Mustang Cobra 2024 годп

В ценовом сегменте Cobra, скорее всего, станет конкурентом для готовящегося к выходу Mercedes-AMG CLE 63 с двигателем V8.

О том, какое будущее ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказывал.

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