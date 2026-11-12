Китайский автогигант взялся за интернет-троллей

Концерн GWM привлечет интернет-троллей к ответу за плохие комментарии

Great Wall намерен обратиться в суд из-за массовой атаки троллей на свой новый кроссовер Wey Lanshan. Премьера кроссовера второго поколения прошла на этой неделе, а вскоре Great Wall столкнулся с лавиной критики в свой адрес. Разбираться с ней в компании, впрочем, намерены не в комментариях, а с помощью юристов.

По наблюдениям самой GWM, сообщения в одной из китайских соцсетей появлялись крупными партиями, причем в основном по утрам. Один из задействованных аккаунтов выдавал комментарии со скоростью, неестественной для живого человека, да и формулировки у него повторялись почти дословно. Все это, как считают в компании, указывает на скоординированную атаку.

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Юристы концерна без обиняков назвали случившееся злонамеренной акцией. Организованную клевету в Great Wall терпеть не собираются.

Кстати, напомнили в GWM, борьба с негативным контентом в китайском сегменте интернета идет и на государственном уровне – в стране проводят специальные кампании, среди которых «Кампания за чистый интернет» и «Кампания по очищению сети».

О том, как в Германии испугались «китайцев» и закрыли им въезд на объекты бундесвера, «За рулем» уже рассказал.

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