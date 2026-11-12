Розетки во дворе нет, цена перепродажи пугает: почему электрокары непопулярны

Почему электрокары в России покупают хуже, чем в Европе

По каким причинам электрокары приживаются в России медленнее, чем в Европе, объяснили сразу несколько экспертов. Причины называются разные – от ценника в 10 млн рублей до банального отсутствия розетки во дворе многоэтажки.

На цифрах разрыв выглядит особенно наглядно.

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Доля электрокаров в России – 1,2%

Сергей Целиков привел статистику по 34 странам. В топ-10 по доле электромобилей на рынке входят Швеция (42,9%), Нидерланды (41,2%), Мальта (40,4%), Бельгия (39,1%), Франция (31,4%) и Люксембург (31%). Замыкают список Хорватия (4,1%), Польша (5,2%), Словакия (7%), Греция (7,1%) и Россия с показателем 1,2%.

Если смотреть на модели, то в октябре чаще всего покупали Changan Qiyuan Q05 (1085 машин) и Toyota bZ3X (983) – обе поставляются по альтернативным каналам. Дальше идут Evolute I-Joy липецкой сборки (593), московский Umo 5 (395) и Avatr 11, который ввозится официально (95 машин).

Два лидера забрали 51,3% октябрьских продаж – больше половины месяца. Локализованные Evolute I-Joy и Umo 5 при этом подтягиваются: первый, по сути, стал народным городским электрокроссовером, второй прокладывает себе путь, прежде всего, в такси.

Премиум дорожает, массовый сегмент буксует

Основатель группы компаний Insyte Сергей Грибанов в разговоре с «РГ» заметил, что премиальный и массовый электротранспорт живут в России по разным правилам. «Премиальные китайские электромобили Zeekr, Voyah, Avatr, Hongqi и подобные им по классу соперничают с BMW, Mercedes-Benz и Range Rover. Утилизационный сбор на них большой, поэтому российскому покупателю такая машина обходится примерно в 10 млн рублей. Массовой эта ниша не станет. Рост же недорогой части сдерживают бытовые неудобства. Жителю многоэтажки зарядиться во дворе чаще всего негде. Покупатели боятся, что батарею не отремонтируют, а машину через пять лет не продадут без большой потери в цене», – объяснил эксперт.

В «Флит Лизинг» динамика бодрее: за девять месяцев 2026 года выдач электромобилей стало больше чем в пять раз к тому же периоду годом ранее. Правда, директор по развитию каналов продаж Елена Скубий предупреждает – поквартальная картина не дает повода говорить об устойчивом ускорении спроса. «Российский рынок электромобилей пока находится на этапе формирования, поэтому его доля в общих продажах новых автомобилей заметно уступает европейской. Основные сдерживающие факторы – высокая стоимость, ограниченная инфраструктура зарядных станций, недостаточная развитость сервисной сети за пределами крупных городов, а также вопросы остаточной стоимости и ликвидности таких автомобилей», – объяснила эксперт.

Незаинтересованными россиян при этом не назовешь – спрос просто смещен в понятный ценовой сегмент. «Спрос концентрируется вокруг моделей, которые предлагают понятное соотношение цены, оснащения и эксплуатационных характеристик. Среди наиболее востребованных марок – Zeekr, Evolute, Deepal», – отметила Юлия Лосюк.

Зарядная инфраструктура и сервис

Генеральный директор и основатель AiHummer Леон Сокиркин главное условие массового спроса видит в предсказуемой стоимости владения: сколько стоит машина, где и за какие деньги заряжаться, как обслуживать батарею и с какой потерей ее потом продать. «Водитель должен заранее видеть, работает ли станция, свободен ли подходящий разъем, сколько стоит сессия и куда ехать при сбое. Если дома или на работе заряжаться негде, любая неопределенность превращается в регулярные затраты времени», – заявил эксперт.

Разрыв с ЕС он связывает, прежде всего, с различиями в инфраструктуре и доступности моделей. «Европейское предложение развивалось под воздействием требований к выбросам, мер поддержки покупателей и обязательств по строительству зарядок. Для России важны собственные сценарии: ежедневные маршруты, возможность ночной зарядки и готовность сервиса поддерживать машину несколько лет», – отметил специалист.

Генеральный директор сервиса бронирования автомобилей «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев считает, что ускорить рынок сможет только инфраструктура. «В первом квартале года насчиталось около 10 тысяч публичных станций зарядки, причем быстрыми были немногим более половины из них. В столице необходимо развернуть сеть из 3 тысяч станций быстрой зарядки. Сегодня их количество в Москве достигает 1300, в Подмосковье – 1350, в Санкт-Петербурге – 400. Такого объема явно недостаточно. Учитывая масштабы регионов и большие расстояния между населенными пунктами, зарядная инфраструктура должна располагаться через каждые 100 км», – считает эксперт.

К этому добавляется дефицит специализированного сервиса. «Страхование электромобилей сегодня обходится дорого. Причина – недостаточное количество сервисных центров и высокая стоимость запчастей», – аргументировал специалист.

Прогноз: не более 3% за два года

Сокиркин ставку делает на горожан с регулярной зарядкой и на автопарки с предсказуемыми маршрутами. «По моей оценке, рынок будет расширяться по мере того, как вся эта инфраструктура сделает эксплуатацию привычной и экономически понятной», – отметил специалист.

У Сергея Грибанова взгляд оптимистичнее, хотя быстрого рывка он тоже не ждет. «Перелом уже начался на трассах. На М-2, М-4, М-5 и М-11 работают сотни быстрых станций мощностью от 50 до 150 кВт, и государство компенсирует около двух млн рублей на каждую. Дальше нужна зарядка во дворах многоэтажек, без нее массового спроса не будет. Первыми электромобили массово освоят такси и компании, а с ними владельцы частных домов. Если думаете о покупке, сначала решите, где будете заряжаться. Модель выбирайте потом», – резюмировал эксперт.

Матвеев же напоминает: сейчас россияне чаще берут гибриды, которые кажутся им надежнее и понятнее. Электроотрасль в легковом сегменте все же развивается и стимулируется правительством, и это оставляет надежду на рост в дальней перспективе. Вот только доля электромобилей в России, по его мнению, вряд ли перевалит за 3% в ближайшие два года.

О том, сколько россияне готовы отдать за новую машину, «За рулем» уже рассказывал.

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