Цена литра падает, но не везде: в каких регионах бензин все еще дорожает

Цены на бензин в России стремительно снижаются

Розничные цены на автомобильное топливо в России продолжают сползать вниз. По данным Росстата, за неделю со 2 по 9 ноября средний литр бензина подешевел с 74,84 до 74,11 рубля – минус 73 копейки.

Подешевели все основные марки. АИ-92 потерял 70 копеек: 70,01 рубля вместо 70,71. Литр АИ-95 опустился с 77,08 до 76,29 рубля, то есть на 79 копеек. Что до АИ-98 и топлива классом выше, здесь снижение скромнее – 13 копеек, с 104,10 до 103,97 рубля.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

А вот дизель пошел против общего тренда и прибавил 25 копеек: 86,63 рубля против 86,38 неделей ранее. По цене он, кстати, по-прежнему обгоняет оба массовых бензиновых сорта.

Регионы: где бензин подешевел, а где подорожал

Картина по стране вышла очень пестрой: региональная статистика показывает, что удешевление затронуло далеко не всю Россию. В 43 субъектах топливо стало дешевле, а в 40 – дороже.

Самые заметные падения зафиксированы в Кировской области (минус 15,2%) и Кабардино-Балкарской Республике (минус 14,4%). Максимальный рост за неделю – в Тульской области, плюс 2%.

В двух столицах динамика тоже разошлась. Москва дала минус 0,4%, Санкт-Петербург – плюс 0,8%.

О будущем бензиновых двигателей «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!