В России резко вырос спрос на кроссоверы возрожденной российской марки
Интерес к кроссоверам Volga K50, построенным на базе Geely Monjaro, в России резко подскочил. Выяснило это издание «Китайские автомобили».
По информации компании «Автостат Инфо», в октябре на учет поставили 1045 таких машин. Месяцем раньше цифра была куда скромнее – 583 автомобиля.
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Благодаря такому рывку Volga K50 обошла в октябрьском рейтинге ряд соперников, среди которых, к примеру, Jetour T1 и Haval Dargo. Хотя «донор» по-прежнему впереди: у Geely Monjaro 1947 единиц.
Цены и старт продаж Volga K50
На рынок все три модели Volga – C50, K40 и K50 – вышли 19 июня.
Сколько за них просят: кроссовер Volga K50 стоит от 4 344 900 рублей, Volga K40 обойдется от 2 849 000 рублей, а седан Volga C50 – минимум в 2 999 000 рублей.
О том, что набирающий популярность в РФ кроссовер скоро получит полный привод, «За рулем» рассказывал ранее.
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