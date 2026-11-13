Changan UNI-Z вышел на рынок России: названы конкуренты модели

В Changan назвали соперников нового UNI-Z

Продажи нового городского кроссовера Changan UNI-Z стартовали в России 5 ноября. В компании уже понимают, с кем модели придется делить покупателей: исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин назвал соперниками Haval, Geely, Tenet и Volga.

«На самом деле в этом диапазоне очень большой модельный ряд, начиная от Haval до Geely, Tenet и так далее. Здесь очень много моделей, которые у нас конкурируют», – пояснил Александр Кулагин.

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Если перейти от общего списка к конкретике, то речь идет о Tenet T7 и T8, Geely Atlas и Volga K40. Такой перечень топ-менеджер тоже озвучил.

Конкуренты Changan UNI-Z и версии привода

Полноприводную версию UNI-Z выпускать не собираются. На вопрос корреспондента «Автоновостей дня» Александр Кулагин ответил прямо: «Вообще не планируется. Нет. У нас в модельном ряде есть ряд моделей с версией полного привода, поэтому нет смысла».

В линейке Changan действительно хватает машин с полным приводом – именно этим менеджер и объясняет отсутствие смысла в еще одной такой версии. Для UNI-Z, по сути, оставляют только переднеприводную компоновку.

Еще одна тема, которую Кулагин затронул на презентации в Москве, – возможная локализация производства в 2027 году. Если проект запустят на одном из российских заводов, стоимость модели может снизиться: часть «очень большого утилизационного сбора» удастся компенсировать.

Цены, комплектации и двигатель

Премьера городского кроссовера состоялась в минувший четверг – тогда же объявили цены и открыли продажи. На рынок UNI-Z вышел в комплектациях «Люкс» и «Техно»: от 3 249 000 до 3 349 900 рублей.

Changan Uni-Z

Под капотом у обеих версий – 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. Его отдача составляет 147 л. с., максимальный крутящий момент – 280 Нм. Пару двигателю составляет семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач 7DCT.

Привод у модели может быть только передним. С таким набором – турбомотор, 7DCT и две комплектации – UNI-Z и выходит на российский рынок.

Changan Uni-Z

О том, что популярный в России кроссовер все же получит полный привод, «За рулем» рассказывал ранее.

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