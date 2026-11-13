Почему автовладельцы все чаще выбирают ремонт под ключ

Эксперт Борисов: россияне стали чаще заказывать ремонт автомобиля под ключ

В 2026 году со стороны автовладельцев вырос спрос на ремонт автомобилей «под ключ», когда автомобилист на несколько дней или даже недель оставляет машину на сервисной станции, а мастера устраняют все без исключения найденные неисправности. Об этом рассказал автоэксперт, владелец автосервиса Дмитрий Борисов.

«В этом году владельцы подержанных автомобилей стали намного чаще заказывать ремонт «под ключ», когда клиент просит разом устранить все найденные неисправности. Наша задача, как исполнителей работ, максимально скрупулезно оценить буквально все: от состояния двигателя и подвесок до работы салонной электроники», - рассказал Борисов.

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Раньше доля таких клиентов была сравнительно невелика, но сейчас стала по-настоящему внушительной и в разные месяцы может достигать трети от общего потока, сказал собеседник.

«Отремонтировав машину «от и до», абсолютное большинство заказчиков затем отправляются в детейлинг-студии, чтобы вдобавок навести внешний лоск. В итоге, за весь комплекс человек тратит солидную сумму, но на выходе получает «эффект нового автомобиля», который исправен, блестит снаружи и радует чистым салоном», - заключил Борисов.

По его мнению, такой подход к ремонту подержанной техники появился из-за резкого роста цен на новые машины. Россияне в основной массе не могут позволить себе вариант без пробега, а потому стремятся продлить молодость имеющихся автомобилей.

О том, сколько россияне готовы отдать за автомобиль, «За рулем» уже рассказывал.

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