Автосалонов в России становится меньше, но покупателей это не должно волновать. И вот почему

Антон Шапарин: чем дороже автомобиль, тем меньше необходимо точек для его продажи

Российские дилеры продолжают оптимизацию бизнеса: к концу октября в стране, по подсчетам аналитического агентства «Автостат», осталось 2888 автоцентров – на 3% меньше, чем в начале года. Теперь на один автосалон в среднем приходится 1,7 контракта, хотя до 2022 года расклад был почти один к одному: каждая марка держала собственный шоурум.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью «Авторадио», что в сокращении числа автосалонов в стране ничего критичного нет. По его словам, чем дороже автомобиль, тем меньше у него покупателей и тем меньше нужно точек для его продажи. Кроме того, появляются альтернативные способы продаж – например, онлайн, и люди ими довольно активно пользуются.

Поэтому, как отметил Шапарин, никаких грустных мыслей у российского автовладельца по поводу дефицита или сокращения количества автодилеров не возникнет, а возникнут, наоборот, воспоминания о том, как дилеры прикручивают дополнительные навязанные услуги и товары, как они продают коврики за сотни тысяч рублей и так далее – это российский автомобилист вспомнит сразу же.

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Любопытно, что число дилерских контрактов за тот же период выросло. Эксперты связывают это с ростом так называемых «коммунальных шоурумов»: дилерам приходится размещать в одном автосалоне сразу несколько марок.

О том, сколько россияне готовы потратить на новую машину, «За рулем» уже рассказывал.