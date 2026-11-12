Лед в бачке омывателя: как разморозить, не испортив пластик и насос?

Эксперты рассказали, как безопасно разморозить стеклоомывающую жидкость в бачке

Зимняя стеклоомывающая жидкость не всесильна: ее морозостойкость зависит от состава и концентрации спирта. На упаковке производитель указывает температуру, до которой состав сохраняет свойства, – например, −20 °C, −25 °C или −30 °C. Когда на улице холоднее заявленного предела, незамерзайка может загустеть или превратиться в лед.

Разбавил водой – считай, сам поднял температуру замерзания. Спирта в смеси становится меньше, и даже качественный состав с маркировкой −20 °C после такой добавки может не выдержать этот минус. Так что экономия на незамерзайке иногда оборачивается ледяной пробкой в бачке.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Если лед уже в бачке

Замерзшую систему нужно отогревать, но способ зависит от того, где образовался лед и насколько сильно промерзла жидкость. Самый простой вариант – оставить машину в теплом гараже или на подземной парковке на несколько часов. Он подходит, если лед стоит во всей системе или водитель не знает, где именно находится пробка; время оттаивания определяется температурой в помещении и количеством льда.

Когда к бачку есть доступ, можно осторожно прогреть его бытовым феном. Теплый воздух направляют на стенки резервуара и постоянно двигают прибор. Долго греть одну точку или подносить фен слишком близко к пластику не стоит; такой метод выручает, если лед скопился возле горловины или в другой доступной части бачка.

Еще один способ – приложить к стенкам пластиковую бутылку с теплой водой или грелку. По мере остывания воду меняют, чтобы нагрев продолжался. Вариант подходит при частичном замерзании. А вот кипяток и заливку горячей воды прямо в бачок лучше не использовать: от резкого перепада температуры пластик может повредиться.

Что еще помогает

Если в бачке осталась жидкая часть, туда можно добавить зимнюю незамерзайку с подходящей температурой замерзания. Она смешается с остатками старого состава и снизит порог замерзания смеси. Перед заливкой жидкость можно подержать в помещении при комнатной температуре; нагревать ее на плите или открытом огне нельзя. При полностью заполненном льдом бачке этот способ не сработает.

Тепло работающего двигателя тоже иногда выручает – если бачок расположен рядом с моторным отсеком. Достаточно запустить двигатель и дождаться прогрева до рабочей температуры. Правда, на многих машинах бачок стоит за бампером или крылом, куда тепло почти не доходит. Так что такая мера подходит не всем и скорее дополняет другие способы разморозки.

Вообще, температура замерзания омывающей жидкости зависит от концентрации спирта. Производители пишут ее на упаковке: например, −20 °C, −25 °C или −30 °C. На деле состав может загустеть или застыть и при более высокой температуре – особенно если его разбавили водой.

Что учесть и чего избегать

В мороз легко замерзают летняя стеклоомывающая жидкость и обычная вода: они не рассчитаны на отрицательные температуры. Зимняя незамерзайка тоже не выдержит, если на улице холоднее заявленного производителем предела.

Кипяток в бачок лить нельзя – пластик может треснуть или деформироваться. Открытый огонь и строительный фен для разморозки не подходят: они способны повредить детали системы и привести к возгоранию. И не стоит многократно включать насос омывателя, пока ледяная пробка блокирует подачу, – он может перегреться и выйти из строя.

Перед холодами летнюю омывайку меняют на зимнюю, рассчитанную на температуру ниже ожидаемого минимума. Для средней полосы России обычно хватает жидкости с пометкой от – 25 до – 30 °C. В регионах с суровыми зимами берут состав с запасом – 35…-40 °C. Разбавлять незамерзайку водой и смешивать ее с остатками летней жидкости не нужно. При переходе на зимний состав желательно полностью опустошить бачок, залить новую жидкость и прокачать ее через форсунки, чтобы заменить остатки летнего состава в трубках.

О том, чем может обернуться небрежное обращение с незамерзайкой, «За рулем» предупреждал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!