ГАИ: какие напитки и продукты нельзя употреблять за рулем

ГАИ перечислила продукты питания и напитки, которые нельзя принимать за рулем

В Госавтоинспекции рассказали, что перед поездкой водителям лучше обойтись без энергетиков, лишнего кофеина и тяжелой еды. Подобные продукты и напитки, по словам ведомства, ухудшают внимание, скорость реакции и координацию.

Кофеин и энергетики перед поездкой

Энергетические напитки и чрезмерное количество кофе за рулем – не лучшая идея. Сначала они дают короткий прилив бодрости, а затем наступает спад работоспособности; в ГАИ предупреждают именно о таком эффекте.

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Жирная и тяжелая пища тоже способна сыграть злую шутку: она вызывает вялость. Продукты с высоким содержанием сахара – отдельный риск, ведь они провоцируют резкие колебания уровня глюкозы и снижают концентрацию.

В качестве альтернативы в Госавтоинспекции советуют легкую еду и умеренные порции. Запивать все это лучше обычной водой или несладким чаем.

Алкоголь, лекарства и штрафы

Об алкоголе в ведомстве напомнили отдельно. Даже небольшие дозы спиртного снижают когнитивные способности, а безопасной дозы для водителя не существует. На самочувствие и реакцию может влиять и остаточный эффект после выпитого.

Допустимая норма – менее 0,16 миллиграмма спирта в литре выдыхаемого воздуха, или 0,3 промилле. Если она превышена, водителю грозит штраф в 45 тыс. руб. и лишение прав сроком до двух лет. Такие же меры применяются при отказе от медицинского освидетельствования.

«Также следует избегать лекарственных препаратов с седативным действием, включая антигистаминные, снотворные и транквилизаторы, так как они вызывают сонливость и заторможенность», – пояснили в ГАИ.

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