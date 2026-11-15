Honda отзывает более 600 тыс. машин: причины

Honda отзовет более 635 тыс. автомобилей из-за усилителя руля

Американский регулятор NHTSA сообщил, что Honda отзывает 635 808 машин марок Honda и Acura. Причина – неверные настройки программного обеспечения электронного усилителя руля EPS.

В некоторых режимах эксплуатации EPS может уйти в аварийный режим и перестать помогать при повороте руля. Тогда на приборной панели загорятся предупреждающие индикаторы; насколько тяжелее станет вращать руль, не уточняется, но вероятность аварии растет.

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Под отзыв попали три модели: Acura TLX 2021-2025 модельных годов – 75 598 автомобилей, Acura MDX 2022-2024 – 177 100, Honda Pilot 2023-2025 – 383 110.

Владельцам придется посетить дилерский центр: там блок управления EPS перепрошьют обновленным ПО.

О новых комплектациях популярных моделей «дочки» Honda «За рулем» уже рассказывал.

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