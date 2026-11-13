Chery привезет в Россию суровый современный рамник: что об этом известно?

Chery Commercial Vehicles оценивает вывод в Россию рамного пикапа Rely R08

Рамный пикап Rely R08 может добраться до России: такой сценарий сейчас прорабатывает коммерческое подразделение Chery.

Речь пока не о старте продаж, а об оценке перспектив. В Chery Commercial Vehicles изучают, как устроен спрос в этом сегменте, и параллельно ведут переговоры с возможными партнерами.

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К премьере модель рассматривают сразу в трех исполнениях – с бензиновым и дизельным ДВС, а также с полностью электрической силовой установкой.

По сути, для компании это попытка попробовать силы в новом для себя сегменте российского рынка.

Как продвигать новинку в нашей стране, в Chery еще не определились: то ли самостоятельная дистрибуция, то ли независимый российский участник рынка. Точные сроки начала сертификации пикапа в РФ по этой причине тоже не обозначены.

Сам Rely – коммерческий суббренд Chery. Впервые вывести его на мировой рынок компания попыталась в 2019 году, однако затем процесс приостановила; перезапуск случился в начале 2025-го, и первой моделью проекта как раз стал рамный пикап Rely R08.

На Шанхайском автосалоне-2025 в Chery объявили, что пикапы Rely за пределами Китая будут продаваться под маркой Himla. Как машину назовут в России, пока неясно, но марки Chery в ее имени точно не будет.

С нуля автомобиль не создавали. За основу взят пикап ZX Weishi 1986 от китайского производителя ZX Auto – причем на той же модели построен и недавно представленный рамный пикап GAC Smilodon.

Длина Rely R08 – 5330 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1890 мм, колесная база – 3230 мм. По длине он сопоставим с популярным в России JAC T9. Размеры кузова: 1530 х 1620 х 515 мм.

Есть и длиннобазная версия – на 280 мм длиннее (5610 мм) и с увеличенной колесной базой 3510 мм. Правда, для российского рынка такой вариант, насколько известно, сейчас не рассматривают.

Конструкция – рамная, на задней оси – рессорная подвеска. Углы въезда и съезда составляют 33 и 24 градуса соответственно. Салон в любом случае пятиместный: в зависимости от версии в кабине стоит сенсорный монитор диагональю 12,3 либо 15,6 дюйма, а на центральном тоннеле предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, рычаг коробки передач, пара подстаканников и круглый селектор выбора режимов движения.

Базовая версия для Китая – 2,4-литровый атмосферный бензиновый двигатель, который развивает 160 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента. Трансмиссия только 5-ступенчатая механическая, привод – задний или полный.

Второй вариант оснащен 2,3-литровым дизельным турбомотором мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. В начальных комплектациях он работает с 6-ступенчатой механикой, в более дорогих – с 8-ступенчатым автоматом; привод также задний либо полный.

Полностью электрический Rely R08 EV комплектуется одним задним электродвигателем на 204 л.с. и 350 Нм, а в полноприводных модификациях – двумя моторами (передним и задним) суммарной мощностью 408 л.с. и 540 Нм. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея доступна в двух вариантах емкости – 66,5 и 88 кВт·ч, запас хода по циклу CLTC составляет от 405 до 510 км.

Сколько стоит в Китае

Бензиновый Rely R08 там оценивают в 88,8-139,8 тысячи юаней, что соответствует примерно 1,1-1,73 млн рублей.

У дизельной версии ценовой диапазон шире: от 94,8 до 185,8 тысячи юаней (1,17-2,3 млн рублей).

Самый большой разброс – у электрической модификации: от 132,8 до 299,8 тысячи юаней, то есть от 1,64 до 3,71 млн рублей.

О том, что ждет бензиновые двигатели в России, «За рулем» уже рассказывал.

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