Новые кроссоверы Lexus RX в экономичных версиях приехали в Россию: известны цены

Гибридные Lexus RX 350h и RX 450h предлагаются в РФ с ценами от 13,3 млн рублей

Гибридные Lexus RX все-таки добрались до российских витрин. Такие кроссоверы нашлись сразу в нескольких крупных московских дилерских центрах – машины туда попали по параллельному импорту.

Одна из точек – салон «Бизнес Кар», где выставлен RX 350h. Раньше эта версия на наш рынок не завозилась. Выбор по комплектациям небогатый: только Luxury и ценник 13 290 000 рублей. Менеджер объяснил, откуда автомобили: их привозят в Россию из Казахстана. Гарантия – дилерская, два года либо 60 тыс. км пробега.

Lexus RX

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Спрос на марку в стране между тем растет. За первые девять месяцев 2026 года в России продали 2881 автомобиль Lexus – на 6% больше, чем за тот же отрезок 2025-го.

Под капотом 350h – 2,5-литровый атмосферник, который трудится вместе с электромотором и электромеханическим вариатором. Привод полный, E-Four. Пиковая отдача системы – 250 л.с. Из оснащения – адаптивный круиз-контроль и обычный круиз-контроль, камера заднего вида, цифровое салонное зеркало, панорамная крыша, контурная подсветка салона на 64 цвета, а также система слежения за состоянием водителя.

Интерьер Lexus RX

Тем, кому 250 сил мало, стоит присмотреться к версии 450h – 309 л.с. Такие кроссоверы тоже стоят в столичных шоу-румах, правда, стоят они иначе: почти 14 млн рублей.

Официальные поставки Lexus в Россию прекратились в 2022 году – после начала военных действий на Украине. С тех пор автомобили японской марки приходят в страну по схеме параллельного импорта. Кстати, похожая история и с обновленными седанами S-Class с дизельными силовыми установками: их продажи в России стартовали раньше и тоже идут по этой схеме.

О том, как в России развивают продажи гибридов, «За рулем» уже рассказывал.

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