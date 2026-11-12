Как оспорить штраф, выписанный на дороге? Советы юриста

На жалобу по постановлению ГАИ о штрафе, вынесенному на месте, дается 10 дней

Постановление о штрафе, которое инспектор ГИБДД выносит прямо на дороге, обжаловать можно – правда, времени на это отводится совсем немного, всего 10 дней. Такую информацию сообщил автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Жалобу можно подать на имя начальника инспектора, который вынес на дороге постановление о штрафе, либо в районный суд по месту нахождения этого должностного лица», – отметил эксперт.

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Дальше все зависит от того, куда ушла первая жалоба. Допустим, рассматривал ее районный суд, а водителя решение не устроило – тогда путь лежит в областной суд, после него в кассационный и Верховный. Другой вариант: жалоба подавалась на имя начальника. В таком случае после его решения спор переходит в районный суд, а затем выстраивается та же цепочка – область, кассация, Верховный.

Ранее Лев Воропаев объяснял, как доказать, что в момент аварии машиной управлял другой человек. Если ДТП привело к серьезным последствиям, может быть назначена экспертиза – в том числе со снятием отпечатков пальцев или следов крови на руле. Как правило, это происходит в рамках уголовного дела.

О том, как еще могут измениться правила для водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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