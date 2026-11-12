Права без автошколы: расширение возможностей или риск для дорог?

Депутат Даванков предлагает разрешить сдавать на права без автошколы

Депутат Мосгордумы Александр Даванков предложил вернуть экстернат для сдачи экзаменов на водительские права – без обязательного полного курса автошколы.

При этом он выступает за сохранение строгих требований безопасности и даже усиление теоретического экзамена для самостоятельных кандидатов.

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По мнению Даванкова, это расширит возможности граждан, не ослабляя госконтроль за безопасностью дорожного движения.

С 2013 года самостоятельная подготовка на категории «A» и «B» была отменена, а обучение в автошколе стало обязательным.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Новизны в этом нет, последний раз тему поднимали в январе. Раньше ведь разрешалась самостоятельная подготовка, но в 2013 году ее запретили. Тогда это объясняли большим количеством «серых» школ. А еще говорили, что много нечистых на руку инспекторов, которые позволяли получать водительские удостоверения даже тем, кто вовсе не готовился.

Меня терзают смутные сомнения. Мы даже с автошколами разобраться не можем: то программы у них не те, то оборудование у них не такое, то качество подготовки хромает… Порядок сдачи и сроки экзаменов меняем. А тут еще экстернат.

О других рисках, которые поджидают водителей на дороге, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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