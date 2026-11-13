В РФ начали продавать новый добротный кроссовер Volkswagen: где и за сколько?

Volkswagen Tayron L из Китая предлагается в России с ценами от 3,5 млн рублей

Среди новых кроссоверов, которые везут в Россию с китайского рынка, Volkswagen Tayron L выглядит одним из самых любопытных вариантов в бюджете 3,5-4,5 млн рублей. сейчас такие машины продаются и из наличия, и под заказ – причем в самых разных регионах страны.

Volkswagen Tayron L

Самый низкий ценник обнаружен в Артеме Приморского края: там новый Volkswagen Tayron L 2025 года выпуска готовы привезти под заказ примерно за 3 538 000 рублей. Речь идет о версии 330 TSI с 2,0-литровым турбомотором на 186 л. с. (320 Нм), семиступенчатым роботом DSG и передним приводом.

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При этом большинство автомобилей все-таки продается из наличия. Например, в Оренбурге и Санкт-Петербурге выставлены кроссоверы с «базовым» 1,5-литровым турбомотором на 160 л. с., который тоже работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG и передним приводом; цены – 3 880 000 и 3 899 000 рублей соответственно.

Еще один 160-сильный экземпляр оценили в 3 899 000 рублей в Екатеринбурге. По 3 950 000 рублей аналогичный Tayron L предлагают в Воронеже и Ростове-на-Дону – в этих городах в сумме есть около десятка таких машин, а цены без учета скидок доходят до 3 999 000 рублей.

В Самаре кроссовер стоит дороже – 4 050 000 рублей. Вариант со 160-сильным двигателем обойдется в 4 250 000 рублей в Улан-Удэ, в 4 490 000 рублей в Рязани и в 4 533 000 рублей в Петрозаводске.

Большая часть выставленных на продажу машин идет в богатой комплектации Luxury Plus Advanced. В нее входят 18-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль, передний и задний парктроники, датчики давления в шинах, система кругового обзора, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, а также датчики света и дождя.

Интерьер Volkswagen Tayron L

В список оснащения также попали электропривод двери багажника, декоративная подсветка салона, двухзонный климат-контроль, несколько портов USB Type-c, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, цифровая комбинация приборов, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, адаптивные светодиодные фары, отделка сидений экокожей, мультифункциональный руль, подогрев и вентиляция передних сидений, а также обогрев руля, заднего стекла и зеркал заднего вида.

О еще одном китайском кроссовере, который готовится выйти на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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