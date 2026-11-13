Почему за Москвич с пробегом 40 000 км просят 2 млн рублей

Редкий Москвич из гаража Лужкова с мотором Renault F7R продают за 2 млн рублей

За мелкосерийный «Москвич» просят 2 млн рублей. Высокую цену объясняют исторической ценностью экземпляра: несколько лет эта машина провела в служебном гараже бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

На одометре сейчас около 40 000 км. В 2005 году автомобиль выкупило частное лицо, и до 2025 года он оставался в его собственности. Потом «Москвич» вновь сменил владельца и был поставлен на учет.

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Продается представленный экземпляр из Рязани. Салон у него велюровый, также предусмотрены гидроусилитель руля и кондиционер.

У седана под капотом – 2,0-литровый французский мотор Renault F7R мощностью 145 лошадиных сил. С ним работают передний привод и механическая 5-ступенчатая коробка передач.

О том, сколько сейчас стоят новые «злые» рамные внедорожники, «За рулем» уже рассказывал.

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