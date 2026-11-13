5 секунд до сотни и разворот на месте: каким получился первый электрокар Jetour

Новый Jetour TX получил интеллектуальную систему вождения и запас хода в 550 км

Первый электромобиль марки Jetour – компактный внедорожник TX (Tourer) – станет доступен для предварительных заказов 16 ноября. Анонс привязали к конференции Jetour Global Travel + 2026; официальные подробности приводит CarNewsChina.

Спереди у новинки закрытая решетка радиатора, которую оттеняют ретро-фары с двумя круглыми секциями и аэродинамические воздуховоды. Коэффициент лобового сопротивления – 0,32. Габариты такие: 4605 мм в длину, 1880 мм в ширину, 1700 мм в высоту, колесная база – 2735 мм.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Геометрию кузова явно считали с прицелом на выезды за асфальт: угол въезда 21°, угол съезда 26°, дорожный просвет 200 мм. Брод глубиной до 500 мм машина тоже осилит. Есть, между прочим, режим внедорожного сканирования и «танковый» разворот.

В салоне по центру стоит 15,6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2.5K, вся мультимедиа построена на системе Tour OS 3.5. Голосовое распознавание – от iFlytek, вдобавок задействована большая языковая модель Doubao.

Кресла собраны по 11-слойной структуре. Передние получили подогрев, вентиляцию и массаж на 8 точек, а место «Королевский второй пилот» откидывается одним касанием. Полезного пространства внутри – 85%, для мелочей предусмотрен 31 отсек, спереди добавлен 150-литровый моющийся багажник.

Заднеприводная версия (2WD) обходится одним электромотором на 200 кВт (268 л.с.). Полноприводная (4WD) выдает в сумме 275 кВт (369 л.с.) и разменивает первую сотню примерно за 5 секунд.

Во всех комплектациях используется аккумулятор «Носорог» емкостью 67,2 кВт·ч от Chery. Запас хода по циклу CLTC заявлен на уровне 550 км (около 446 км по WLTP), расход энергии – 13,5 кВт·ч на 100 км. Наружу энергию можно отдавать мощностью до 6,6 кВт по схеме V2L. В шасси – стойки McPherson спереди и независимая пятирычажная подвеска сзади.

Комплекс Falcon 500 умеет вести машину по трассе в режиме NOA, работает с City NOA и берет на себя парковку практически в любых сценариях. Безопасность обеспечивают автоматическое экстренное торможение (AEB), предотвращение выезда из полосы, обнаружение слепых зон (BSD), предупреждение о перекрестном движении (RCTA) и стандартный панорамный обзор на 540°.

О том, почему россияне всё чаще выбирают электрокроссоверы, «За рулем» уже рассказывал на примере Toyota bZ3X.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!