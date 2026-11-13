Mercedes научит автомобили самостоятельно стартовать со светофора

Mercedes-Benz запатентовал систему автостарта по сигналу светофора

Mercedes-Benz оформил патент на автоматику, которая считывает сигнал светофора и сама начинает разгон – без действий водителя. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на патентную заявку компании. Задумка простая: убрать человеческий фактор из резкого старта.

В нынешних системах быстрого старта Launch Control слабое место – реакция человека. Немецкие инженеры хотят закрыть этот пробел, соединив алгоритмы машинного обучения с камерами, которые уже стоят на машинах с системами автономного вождения.

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Работает это так. Бортовая камера следит за светофором; как только красный меняется на зеленый, электроника сразу запускает интенсивный разгон с места. В документе упомянут сценарий ускорения до 70 миль в час (около 112 км/ч). Потом система плавно сбрасывает темп до заданной крейсерской скорости – скажем, 40 миль в час (64 км/ч) или стандартных 60 миль в час (96 км/ч).

Запас скорости здесь нужен для плавности хода и комфорта в салоне. Он помогает избежать резкого рывка в момент, когда разгон заканчивается. Когда именно функция появится на серийных Mercedes-Benz, не уточняется.

Mercedes-Benz

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